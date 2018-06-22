«Амарок» или миллион? Приставы рассказали, сколько «стоит» свобода автомобиля

Петербургские должники как правило расплачиваются, когда их останавливают на дороге судебные приставы мобильной группы «Поток». Но есть и упрямцы. Например, пикап «Фольксваген Амарок» дамы, задолжавшей банку миллион, пришлось арестовать.

Как сообщает 22 июня пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, по решению районного суда 39-летняя петербурженка должна выплатить в пользу банка более 1 миллиона рублей. После возбуждения исполнительного производства выплаты не последовало. Женщине был назначен исполнительский сбор, регистрационные номера её «Амарока» внесли в базу данных мобильной группы «Поток». Во время одного из рейдов машина была выявлена и арестована.

«В случае невыплаты долга транспортное средство будет реализовано в счёт его погашения», – предупреждает УФССП.

Ещё более кинематографичную историю приставы рассказали в конце мая. У другой должницы арестовали на дороге «Порше Панамеру». Дама не смогла спокойно разговаривать с правоохранителями, вызвала своего супруга и пообещала, что к нему присоединятся «более серьёзные структуры». Её долг при этом составлял всего 50 тысяч рублей.

В случае небольшой суммы задолженности водители обычно стараются рассчитаться на месте. Так, владелец «Форда Транзита» прямо на дороге погасил кредитный долг в размере 124 тысяч рублей. А автомобилистка, задолжавшая двум организациям 132 тысячи рублей, предпочла выплатить указанную сумму, чтобы не лишиться своей «Хонды Аккорд».