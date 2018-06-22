Бывший глава администрации Ельцина возвращается в Кремль

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев стал советником Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано 22 июня на сайте Кремля.

«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах», – говорится в документе. Валентин Юмашев с 11 марта 1997-го по 7 декабря 1998 года был руководителем администрации президента. Кроме того, он был соавтором Бориса Ельцина по книгам «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». Женился на дочери президента Татьяне Дьяченко (фамилия первого мужа). Дочь Юмашева от первого брака Полина вышла замуж за олигарха Олега Дерипаску.

Сейчас является довольно крупным бизнесменом, занимается девелоперской деятельностью. Владелец половины башни «Империя» в «Москва-Сити», половины управляющей этим деловым центром компании ОАО «СИТИ». В СМИ писали, что Юмашев также был причастен приходу в партию «Правое дело» олигарха Михаила Прохорова. Впрочем, эта политическая операция закончилась провалом.