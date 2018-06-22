«Похож на Camaro больше, чем сам Camaro»: «Шевроле» возрождает Blazer

Chevrolet Blazer возвращается в виде кроссовера, пишет издание Jalopnik. Новинка станет шестым СУВом в линейке Chevrolet и займет в модельном ряду место между компактным Eqinox и солидным Traverse (последний до сих пор поставляется в Россию). Новый Blazer утратил раму и стал теперь стопроцентным кроссовером, то есть «паркетником» с несущим кузовом.

Новинка пока была представлена лишь американской публике и, соответственно, пока что известны комплектации для заокеанского рынка. Blazer в Америке будет продаваться либо с четырехцилидровым рядным 2,5-литровым двигателем мощностью 193 силы, либо с 305-сильной V-образной «шестеркой», оба двигателя бензиновые. В обоих случаях к двигателям прилагается девятискоростная (!) коробка-автомат. О гибридной или электрической версии нового SUV пока никакой информации не сообщается.

Несмотря на традиционную ходовую часть – бензиновые двигатели и автоматическая коробка, в остальном новый Blazer набит передовыми технологиями. Тут и Apple Play с Android Auto, раздача Wi-Fi, 4G LTE, беспроводная зарядка для телефона, автоматическая регулировка подвески, в том числе и при буксировке прицепа, камеры заднего вида и автоматический круиз контроль с системой поддержки дистанции.

Насчет нового Chevrolet Blazer американские автомобильные журналисты уже успели пошутить в том смысле, что это «любимое дитя сразу трех родителей — Hyundai Kona, Lexus RX и Range Rover Evoque». При этом отмечается, что стилистически автомобиль «похож на Chevrolet Camaro больше, чем сам Camaro».

Два первых поколения Chevy Blazer представляли собой переделанные грузовички серий K5 и S-10, то есть на раму от грузовика устанавливался полностью закрытый кузов. «Блейзеры» пробовали выпускать и в России на заводе в Елабуге. Это была чуть ли не первая российская «иномарка», настоящая «отверточная» сборка из машинокомплектов, поставлявшихся с завода GM в Бразилии. Дальний родственник «натурального» Blazer — TrialBlazer (у них разная «платформа», несмотря на общую схожесть) одно время собирался и на заводе в Петербурге.

