Американцы потребовали проверить российских футболистов на допинг, в РФС назвали это «обычной злобой»

Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил о необходимости проверки российской сборной по футболу на допинг после успешного выступления на групповом этапе чемпионата мира. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Тайгерт заметил, что «внезапные улучшения команд на спортивной арене всегда должны быть тщательно исследованы». Отметим, до старта чемпионата российская сборная опустилась в рейтинге FIFA на семидесятое место — ниже всех остальных команд, принимающих участие в турнире. При этом перед началом мундиаля в FIFA называли сборную России «самой проверенной на допинг». Напомним, первые два матча наша команда триумфально выиграла: 5:0 у Саудовской Аравии и 3:1 у Египта.

Президент РФС Вячеслав Колосков сказал РБК, что заявления Тайгерта – «обычная злоба».

«Заявления связаны с успешным проведением турнира. Огромное количество позитивных отзывов, в том числе и в американских СМИ. Это все их раздражает. Ни ФИФА, ни ВАДА на это внимания не обратят», — цитирует издание его слова.