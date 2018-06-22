Обвиненный в домогательствах россиянин извинился за поцелуй немецкой журналистки

Российский болельщик Руслан, который в прямом эфире поцеловал в щеку журналистку Джулиет Гонсалес Теран, извинился перед корреспондентом Deutsche Welle и объяснил, что это была шутка, а не домогательство.

«Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас...», – заявил россиянин, который пришел в московский офис немецкого телеканала, чтобы принести извинения лично. Однако сделать это не удалось, так как Теран в это время уехала в другой город, поэтому разговор состоялся по скайпу. Руслан также пожелал, чтобы девушка никогда не сталкивалась с подобным в своей карьере. О продолжении истории рассказало Deutsche Welle.

Российский болельщик рассказал, что решил поцеловать девушку на спор: «Я поспорил с другом, что смогу поцеловать в щечку репортера во время прямого эфира». Молодой человек настаивает, что это была «неудачная шутка», а не «сексуальное домогательство», как это интерпретировали в Германии.

Джулиет Гонсалес Теран приняла извинения.

Напомним, что инцидент произошел 14 июня, когда корреспондент Теран вела прямой эфир из российской столицы. В это время ее поцеловал молодой человек и скрылся. Журналист продолжила репортаж. Позже она расценила произошедшее как сексуальное домогательство.

Это не первый сексуальный скандал на мундиале. Ранее за непристойные фразы, которые бразилец заставлял повторять россиянок, болельщик лишился работы, а видео, на котором фанаты из Бразилии скандируют оскорбления в адрес девушки в Москве, вызвало скандал в Латинской Америке.