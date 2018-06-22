Россия обвинила западные страны в использовании ОЗХО в политических целях
США, Франция и Великобритания намерены наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочиями выносить обвинительные вердикты государствам и их руководству. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов.
Как пишет 22 июня РБК, ссылаясь на слова Кириллова, западные страны «вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации». Генерал-майор выразил опасения, что расследование предполагаемой химической атаки в сирийской Думе завершится «очередным обвинительным докладом с предъявлением псевдодоказательств».
«Используя инсценировки применения химического оружия, обвиняют Сирийскую Арабскую Республику в нарушении конвенции [о запрещении химического оружия], а Россию — в содействии этому», — заявил Кириллов, добавив, что на этом фоне была организована кампания по превращению ОЗХО в политизированную структуру.
Военнослужащий отметил, что в Думе нашли химическую лабораторию с установкой по производству иприта. По его словам, отдельные части установки и реактивы изготовлены в странах Евросоюза и Северной Америки.
Слова Кириллова поддержала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Россия готова предъявить доказательства того, что оборудование для химических атак боевиков в Сирии было произведено в странах Западной Европы.
Справка:
Предполагаемая химическая атака в Думе произошла 7 апреля 2018 года. Сирийские правозащитники обвинили в ней правительственные войска страны. Официальный Дамаск обвинения отвергает.
14 апреля коалиция Франции, США и Великобритании нанесла ракетный удар по Сирии, который был назван ответом на применение химоружия.
4 мая официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что специалисты ОЗХО закончили работу в Думе. Эксперты, по его словам, не только собирали пробы, но и опросили местных жителей и людей, которые попали на видео, снятое членами организации «Белые каски».