Роспотребнадзор: 832 отеля выставили космические цены на ЧМ

Почти 25 тысяч гостиниц проверил Роспотребнадзор в городах проведения ЧМ-2018, сумма штрафов за завышенные цены и отсутствие классификации превысила десять миллионов рублей.

Как сообщает 22 июня Роспотребнадзор, постояльцы 832 отелей переплачивали за обслуживание, несмотря на установленные государством ценники, еще 237 гостиниц не получили свидетельства о прохождении классификации.

На отели к настоящему времени подан 271 иск, сумма административных штрафов по статье 14.39 КоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение законодательства о предоставлении гостиничных услуг, превысила десять миллионов. Максимальная санкция для юрлица – штраф до 50 тысяч рублей.

Чемпионат мира принимают одиннадцать российских городов, он продлится до 15 июля 2018 года.