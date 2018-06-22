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22.06.2018 12:33

Глава Роскосмоса рассказал о закрытии проекта «Протон»

Проект «Протон» по созданию универсальных ракет-носителей для вывода космических аппаратов на орбиту закрывается. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на РИА Новости, об этом 22 июня заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 

«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов» и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на «Ангаре», — цитирует издание его слова.

При этом конкретной даты прекращения производства «Протонов» Рогозин не назвал. Он только уточнил, что сначала в Центре имени Хруничева должны «рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на «Ангаре». 

Одноразовая универсальная ракета-носитель «Протон» была разработана в ОКБ-23 (ныне Центр имени Хруничева) в 1961-67 годах. Она предназначена для вывода на орбиту космических аппаратов. С 2000-х годов используется модифицированная модель «Протон-М». При этом в последнее время участились случаи аварий с этой ракетой. Одна из самых громких произошла в 2013 году — тогда ракета-носитель «Протон-М» с тремя российскими навигационными спутниками «Глонасс-М» упала на космодроме Байконур на первой минуте старта. Позже Роскосмосу удалось отсудить за эту аварию 3,2 млрд рублей у Центра имени Хруничева. 

 


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