Оригинала, едущего на КАД по встречке, сняли на видео. Есть потерпевшая

Чудака, ехавшего по КАД навстречу движению в крайней левой полосе, снял на видео петербуржец утром 22 июня. Запись появилась в соцсетях.

Как стало известно «Фонтанке», нарушение зафиксировано на внешнем кольце в юго-западной части КАД. В районе съезда на Гостилицкое шоссе, судя по всему, из-за него произошло ДТП: разбился белый «Форд». Сам же нарушитель уехал.

«Если у кого есть запись с номером этого авто, скиньте пожалуйста. Попала в аварию из-за него, – пишет Екатерина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Он мне в лоб вышел на КАД. Видела только, что «Фольксваген» оранжевого цвета и <...> 8 в номере. Двигатель с подушек сорвало».

Подобные «промахи» иногда случаются. Например, участник группы Слава утверждает, что видел такого же нарушителя в четвёртом ряду на КАД у поста ГИБДД прямо сегодня ночью.

И совсем анекдотический случай был около года назад в Чехии. Пенсионерка на трассе под Прагой проехала по встречке около 10 километров и спровоцировала три ДТП, в том числе с военными, несколько человек были госпитализированы. Любопытно, что в какой-то момент в голове женщины перещелкнуло: она развернулась и выбрала правильное направление движения. Это не помешало полиции задержать её.