Партия Навального «Россия будущего» подала документы на регистрацию

Документы о регистрации новой партии оппозиционера Алексея Навального поданы в Минюст. Юристы предоставили в ведомство необходимый пакет документов утром 22 июня, сообщила в Twitter юрист Любовь Соболь.

«Сдали с коллегами документы на регистрацию партии «Россия будущего» в Минюст», – отметила она.

Для того чтобы политическую партию зарегистрировали, она должна иметь отделения не менее чем в половине регионов РФ и не менее 500 человек в рядах партии.

Название «Россия будущего» для новой партии Навального выбрали на учредительном съезде, который прошел в Москове 19 мая 2018 года. Это уже вторая попытка основателя Фонда борьбы с коррупцией создать собственную политическую организацию. Ранее политик хотел зарегистрировать в Минюсте «Партию прогресса», но получал отказы в течение четырех лет. А в марте 2018-го выяснилось, что партия под таким названием уже есть. «Партией прогресса» стала партия «Гражданская позиция» под руководством Виталия Серуканова. «Двойник» вызвал возмущение в штабе Навального.