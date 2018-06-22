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22.06.2018 12:15

Блогеры разбогатеют: YouTube вводит платную подписку

Самый популярный видеохостинг в мире YouTube вводит функцию платной подписки на каналы.

После многочисленных просьб блогеров американская компания решила пойти на уступки. Об этом 22 июня сообщает Bloomberg.

Согласно нововведению, функция Channel Memberships (членство на канале) даст возможность оформить подписку примерно за 5 долларов (около 316 рублей) в месяц, куда будут входить специальные эмодзи и эксклюзивный контент для платных подписчиков. Почти 70% от полученных денег заберет себе блогер. 

Брать плату за свой контент смогут только те каналы, чья аудитория превышает 100 тысяч человек. Например, в России к ним относятся Parfenon Леонида Парфенова (почти 410 тысяч подписчиков), Дмитрий Пучков (Гоблин) (1,1 миллиона), Алексей Навальный (2,1 миллиона), Вдудь Юрия Дудя (более 3 миллионов), Юрий Хованский (более 3,4 миллиона), Versus battle (более 4 миллионов) и Николай Соболев (4,4 миллиона).


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