В честь петербургских выпускников зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова зажгут в честь праздника выпускников «Алые паруса», который пройдёт в Петербурге в ночь на 24 июня. Огни будут гореть с десяти вечера до трёх часов ночи.

Как рассказали в пресс-службе «ПетербургГаза» 22 июня, на генеральной репетиции мероприятия газовики проверили работу системы розжига и выполнили пробное зажжение факелов.