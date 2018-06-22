В Финляндии устроят летний лыжный забег

Несмотря на неожиданно теплое начало лета, жители небольшого городка Килписъярви на северо-западе Финляндии вовсю готовятся к соревнованиям по лыжным гонкам в канун Иванова дня, 22 июня. Необычное состязание пройдёт уже в 73-й раз, пишет Yle.

Лыжня расположена на высоте 700 метров на сопке Саана. И хотя её длина составляет всего 250 метров, многие участники соревнования ради забавы бегут все 500 метров, хотя ездой на лыжах это уже не назвать. Дополнительным испытанием для любителей зимнего спорта является ещё и сам подъём на сопку.