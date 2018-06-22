Налево из правой полосы и вылет на тротуар: ДТП на Кантемировской попало на видео

О серьёзной аварии в Выборгском районе Санкт-Петербурга рассказывают очевидцы 22 июня.

ДТП случилось поздно вечером 21 июня на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта. Очевидец Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает, что водитель белой иномарки повернул налево из крайней правой полосы, где поворот налево вообще запрещён, и, обогнув «Газель», врезался в красную иномарку, спровоцировав её выезд на тротуар. На записи видно, что грузовик тоже задело: он подскочил от удара. Машина, вылетевшая на тротуар как раз в зоне пешеходного перехода, врезалась в тумбу.

Видео: участник группы "ДТП и ЧП"

После ДТП на место прибыли, по словам очевидцев, две машины скорой помощи, одна реанимационная и машина МЧС.

«Слава Богу, никто не погиб... Обе иномарки полностью разбиты. Ужас!!! Видео передала самому пострадавшему на красной иномарке», – пишет Ольга.

«Велосипедиста, который стоял на красном светофоре, задели. Он не сильно пострадал. Больше всего пострадали люди из красной авто, которая от удара отлетела на тротуар, – рассказывает Рита. – У пассажира рассечена нога, водитель неизвестно, открытых ран не видно было, сам в шоке. Обоих из авто вытащили».

«Проезжала в тот момент, как раз когда водителя погружали в скорую, у него что-то с левой ногой. А так жив, всё хорошо», – добавляет Анастасия.

«Ребята из других авто быстро среагировали, сразу подбежали, аптечки, огнетушители, помощь оказали мгновенно!» – отмечает Анна.

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.