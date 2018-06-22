Защитник «Зенита» Маммана: Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре

Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана рассказал о том, как проходит восстановление после серьезной травмы, полученной в конце прошлого сезона. Маммана получил травму в самом начале матча против «Ростова» 11 марта. Врачи диагностировали у него субтотальное повреждение передней крестообразной связки.

«Два месяца я провел в Риме, потом неделю в Петербурге, затем на двадцать дней уехал в Аргентину, где продолжал работать с фитнес-тренером. Прекрасно понимал всю тяжесть травмы. В клинике мне объяснили, что к восстановлению нужно относиться очень серьезно, чтобы не допустить рецидива. Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре. Но я хочу точно знать, что восстановился, чтобы не допустить рецидива. Перед тем, как приступить к тренировкам и матчам, нужно полностью удостовериться, что все хорошо и повреждение зажило», – цитирует футболиста 22 июня официальный сайт «Зенита».

В прошлом сезоне перед травмой Маммана успел провести за петербургский клуб 16 матчей в чемпионате России, в каждом из них выходя на поле в стартовом составе.