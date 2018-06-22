СМИ: Профсоюзы будут протестовать против пенсионной реформы в интересах Кремля
Участие профсоюзов в протесте против повышения пенсионного возраста продумано Кремлем и нужно администрации президента для «контроля над ситуацией». Об этом 22 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, контролируемые акции протеста позволят «выпустить пар» и были изначально предусмотрены в Кремле.
«Профсоюзы могут взять на себя инициативу, оттеснить другие силы – оппозиционные партии и внесистемщиков. И в значительной мере канализировать протест. Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть в пас с Кремлем по поводу смягчения законопроекта. Для профсоюзов это возможность вернуть влияние, частично восстановить свои позиции», – заявил источник «Ведомостей», близкий к администрации президента.
Кроме того, власти готовы пойти на некоторые уступки, но ни в коем случае не после акций оппозиционера Алексея Навального. Отметим, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сегодня также написал, что «пенсионная реформа будет «скорректирована».
Наконец, митинги профсоюзов будут получать согласования у региональных властей, остальным можно будет отказывать и предлагать присоединяться к уже согласованной акции.
Напомним, «Фонтанка» подробно писала о том, кто и как собирается протестовать против повышения пенсионного возраста.
Справка:
14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев официально объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. 16 июня законопроект внесён в Госдуму. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.
На утро 22 июня против пенсионной реформы на сайте Change.org подписались более 2,3 млн человек.