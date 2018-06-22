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Фонтанка.fi
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22.06.2018 11:22

В Финляндии бушует шторм

Фронт с осадками движется из южных и центральных регионов страны на север, сообщает 22 июня Метеорологический центр Финляндии.

В пятницу, 22 июня, по всей стране осадки, 10–20 мм, местами – 30–50 мм, сильный ветер достигает штормовых отметок, на юго-западе и западе республики порывы могут усилиться до 21 м/с. Метеорологи не исключают, что шторм вызовет обрывы линий электропередач. Уже сейчас, судя по карте отключений, без света остались более 5,5 тысячи домов. Поваленные деревья стали причиной задержек поездов на отрезках Хельсинки – Турку и Хельсинки и Оулу, Иисалми и Кайяани, сообщили в железнодорожной компании VR.

 

#juhannussää#vettätuleevaakasuorassa#myrsky

Публикация от Hannele Tallqvist (@ducamimm)

 

Публикация от jml (@jarilehtineva)

В субботу тоже будут осадки, местами возможны грозы. В воскресенье дожди пройдут на юго-востоке страны, у границы с Россией.


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22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
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Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
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ГК «Эталон»
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