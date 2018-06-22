В Финляндии бушует шторм

Фронт с осадками движется из южных и центральных регионов страны на север, сообщает 22 июня Метеорологический центр Финляндии.

В пятницу, 22 июня, по всей стране осадки, 10–20 мм, местами – 30–50 мм, сильный ветер достигает штормовых отметок, на юго-западе и западе республики порывы могут усилиться до 21 м/с. Метеорологи не исключают, что шторм вызовет обрывы линий электропередач. Уже сейчас, судя по карте отключений, без света остались более 5,5 тысячи домов. Поваленные деревья стали причиной задержек поездов на отрезках Хельсинки – Турку и Хельсинки и Оулу, Иисалми и Кайяани, сообщили в железнодорожной компании VR.

#juhannussää#vettätuleevaakasuorassa#myrsky Публикация от Hannele Tallqvist (@ducamimm) 22 Июн 2018 в 12:28 PDT

Публикация от jml (@jarilehtineva) 22 Июн 2018 в 1:11 PDT

В субботу тоже будут осадки, местами возможны грозы. В воскресенье дожди пройдут на юго-востоке страны, у границы с Россией.