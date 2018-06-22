Эрмитажный кот сделал прогноз на матч Бразилия - Коста-Рика
Кот Ахилл, который уже отгадал исход всех петербургских матчей чемпионата мира, в противостоянии бразильцев и костариканцев отдал предпочтение Бразилии.
Как «Фонтанке» 22 июня рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, сначала предсказатель не смог сделать выбор, когда ему предложили поесть сухой корм из одной из мисок с флагами играющих команд. После того, как еду поменяли на «влажный корм», Ахилл «решительно» выбрал Бразилию.
Матч группы Е между сборными Бразилии и Коста-Рики состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 15:00 22 июня.
Напомним, что белоснежный эрмитажный кот с голубыми глазами ранее угадал исход петербургских матчей чемпионата мира: Россия – Саудовская Аравия, Марокко – Иран и Россия – Египет. Свою карьеру предсказатель Ахилл начал еще на Кубке конфедераций в России в 2017 году. Впереди у него еще попытка угадать исход игр 26 июня, а также 3 и 10 июля — все они пройдут в Петербурге.
Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.