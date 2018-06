В Сети обсуждают, на кого наплевать Мелании Трамп

Жену Дональда Трампа и ее красноречивый наряд обсуждают американские пользователи в Сети. Граждане гадают, о чем говорит провокационная надпись на зеленой ветровке первой леди.

21 июня Мелания Трамп неожиданно приехала в центр содержания детей нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе. Пользователей удивил не столько незапланированный визит в штат Техас, сколько ветровка Zara, которую можно купить за 39 долларов в любом магазине сети. На спине этой вещицы дизайнеры разместили провокационную надпись «Мне реально плевать. А тебе?».

Теперь пользователи гадают, о чем речь. Американская пресса видит в этом безразличие к проблемам мигрантов. Белый дом уверяет, что никакого подтекста нет. А Дональд Трамп в твиттере, как всегда, пишет про лживые СМИ («Fake News Media») и отношение к ним его супруги. «Мелания узнала, насколько они нечестны, и теперь ей действительно наплевать!» — пояснил президент США.

«I REALLY DON’T CARE, DO U?» written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!