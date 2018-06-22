Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси

Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании

Осень – наверное, лучшее время для поездки в Грузию. Поэтому Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела дополнительную частоту по направлению Санкт-Петербург – Тбилиси – Санкт-Петербург. Со 2 октября 2018 года рейс будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейс, который ввели по вторым дням недели в дополнение к основному расписанию, сохранится и в зимний период.

Дополнительный рейс У6-2801/2802 будет вылетать во вторник из Санкт-Петербурга в 4:30 утра. Время в пути – 3 часа 15 минут, и в 8:55 по местному времени вы уже будете в столице Грузии. Увеличение частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным.

Отправиться в Грузию можно в любое время года – это туристическое направление активно круглый год. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Главным событием осени является Тбилисоба – это одновременно и день города, и праздник сбора урожая, и несколько дней выходных. Во время праздника устраиваются ярмарки, концерты, праздничные гуляния, которые не обходятся без традиционных блюд и напитков грузинской кухни.

Билеты в Тбилиси можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).