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22.06.2018 11:05

Почти как 6 лет назад: петербургский автопром замахнулся на рекорд

Объём производства автомобилей в Санкт-Петербурге показывает положительную динамику. Как сообщает 22 июня агентство «Auto-Dealer-Спб», за пять месяцев этого года в Северной столице было выпущено на 8% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении с января по май 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 152,3 тысячи легковых машин.

Второй месяц подряд объём производства превышает 30 тысяч единиц. В мае он достиг 31,7 тысячи, что на 9% выше результата за май прошлого года. Отметим, что в мае же на заводе Toyota стартовало производство Camry нового поколения.

Toyota

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«Для мая нынешний объем производства оказался довольно высоким, больше машин за всю историю развития петербургского автопрома в последний месяц весны выпускалось только в 2012 году, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Правда, несмотря на такие показатели, по итогам полугодия рост автомобильного производства в Петербурге останется на уровне ниже 10%».

Доля петербургского автопрома в общероссийском по итогам пяти месяцев составила 24,1% (год назад – 26,7%), общий объём продаж петербургских автомобилей в России вырос на 10% – до 137 тысяч 443 единиц.

В топ-25 самых популярных машин в России за пять месяцев вошли семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах: KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

Справка:

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.


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