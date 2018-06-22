Пьяный заплыв по Фонтанке кончился гибелью двух человек

Алкомарафон гостей с Украины перетёк в соревнования по плаванию в центре Петербурга в ночь на 22 июня. Вместо финиша пловцы пошли на дно.

Как рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, ранним утром спасателей к 112-му дому по набережной Фонтанки вызвал нетрезвый мужчина. Он попросил вызволить из воды двух его друзей. Компания всю ночь гуляла по Петербургу, а с утра один из весельчаков решил охладиться и переплыть Фонтанку. Не сильно широкая река внушила бесстрашие. Пловец погрузился в воду, но до другого берега не догрёб. Ко дну потянул выпитый ночью алкоголь.

Тонущему поспешил на помощь приятель, не уступавший в степени опьянения. В итоге оба оказались под водой. Третий участник застолья в воду залезать уже не рискнул и набрал номер «112».

Около семи утра спасатели вытащили на берег два тела. Погибшие являются уроженцами Украины.