Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за первые пять месяцев текущего года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 3 869 422 человек. Объем перевозок на международных воздушных линиях за указанный период увеличился на 21,6% к показателю аналогичного периода 2017 года до 2 166 481 человека.

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок (по данным аэропорта Пулково) по итогам пяти месяцев года стали «Уральские авиалинии», «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа». В сумме они обслужили в аэропорту 3 644 691 человека или 60,4% общего пассажиропотока Пулково за указанный период. Среди иностранных перевозчиков крупнейшими стали Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, Emirates и KLM. Эти авиакомпании приняли на своих самолетах 463 093 пассажира Пулково или 7,7% общего объема перевозок аэропорта за пять месяцев 2018 года.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.