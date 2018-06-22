Игроки сборной Аргентины требуют замены тренера, тот хочет 20 млн долларов

Сенсационное поражение сборной Аргентины с разгромным счётом в матче ЧМ-2018 от Хорватии (0:3) в минувший четверг, 21 июня, привело к напряженной обстановке внутри команды. Как сообщает 22 июня Toda Pasion, аргентинские футболисты потребовали назначить другого тренера на третий и последний матч группового этапа с командой Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге.

Игроки во главе с Лионелем Месси отказались выступать под руководством нынешнего наставника Хорхе Сампаоли.

Между тем сам главный тренер не собирается подавать в отставку и в случае разрыва контракта будет требовать неустойку, которая по договору составляет 20 млн долларов.