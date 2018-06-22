СМИ: Банк, связанный с бывшей женой Сечина, потерял лицензию

Центральный банк РФ отозвал лицензию у Мосуралбанка. Как пишут 22 июня «Ведомости», один из бенефициаров банка — Марина Сечина, бывшая жена исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

ЦБ утверждает, что Мосуралбанк был нацелен исключительно на обслуживание своих акционеров и аффилированных с ними лиц, то есть по сути являлся кэптивным («карманным») банком. Займы выдавались лицам, связанным с владельцами кредитного учреждения. В итоге у банка образовалось множество проблемных активов.

Также финансовая организация предоставляла ЦБ недостоверную отчетность, которая скрывала проблемы банка. Информация об этом передана в правоохранительные органы, а лицензия у банка отозвана.

По величине активов Мосуралбанк занимал 269-е место в России. Как пишут «Ведомости», основные бенефициары банка – «Вологодская сбытовая компания», «Роскоммунэнерго», «Архангельская сбытовая компания» и «другие компании, контролируемые несколькими структурами». По информации издания, «в числе миноритарных акционеров в отчетности ЦБ значится полная тезка бывшей супруги руководителя «Роснефти».