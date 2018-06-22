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22.06.2018 10:47

СМИ: Банк, связанный с бывшей женой Сечина, потерял лицензию

Центральный банк РФ отозвал лицензию у Мосуралбанка. Как пишут 22 июня «Ведомости», один из бенефициаров банка — Марина Сечина, бывшая жена исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. 

ЦБ утверждает, что Мосуралбанк был нацелен исключительно на обслуживание своих акционеров и аффилированных с ними лиц, то есть по сути являлся кэптивным («карманным») банком. Займы выдавались лицам, связанным с владельцами кредитного учреждения. В итоге у банка образовалось множество проблемных активов.

Также финансовая организация предоставляла ЦБ недостоверную отчетность, которая скрывала проблемы банка. Информация об этом передана в правоохранительные органы, а лицензия у банка отозвана.

По величине активов Мосуралбанк занимал 269-е место в России. Как пишут «Ведомости», основные бенефициары банка – «Вологодская сбытовая компания», «Роскоммунэнерго», «Архангельская сбытовая компания» и «другие компании, контролируемые несколькими структурами». По информации издания, «в числе миноритарных акционеров в отчетности ЦБ значится полная тезка бывшей супруги руководителя «Роснефти».


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21.06.2018 16:59

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21.06.2018 12:38

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками

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Новости компаний
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
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21.06.2018 11:24
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в микрорайон «Ясно.Янино»
Мероприятие состоится 23 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино», который расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.
ГК «КВС»
20.06.2018 12:01
Переехать в четырехкомнатную квартиру проще простого
Компания «КВС» предлагает своим клиентам – владельцам квартир в ЖК «Новое Сертолово» 3 очередь 1 пуск, улучшить жилищные условия. Благодаря предложению все владельцы одно-, двух-, трех-комнатных квартир могут переехать в четырехкомнатные.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50
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Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
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15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
«Петербургская Недвижимость»
14.06.2018 16:35
Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:50
Калейдоскоп скидок на квартиры «Группы ЛСР»
Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп»
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