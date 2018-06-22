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22.06.2018 11:10

Театр и музыка в "Золотых куполах"

Театр и музыка в "Золотых куполах"
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»

Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах.  Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.

С начала года "РосСтройИнвест" уже провел несколько культурных и праздничных мероприятий для жителей первых двух заселенных этапов. Совсем недавно в жилом комплексе прошли представление кукольного театра и концерт классической музыки.

"В "Золотые купола" приехал кукольный театр со спектаклем Колобок. Мне этот спектакль очень понравился, потому что было смешно, – рассказывает юная жительница нового комплекса компании "РосСтройИнвест" в Сертолово Виктория Кузнецова. – Особенно смешным был заяц. И еще мне было забавно, как волк хотел съесть Колобка и него не получилось".

Помимо комфортного жилого пространства, "РосСтройИнвест" стремится создать возможности для культурного досуга новых соседей, развития детей и установления позитивных социальных связей. Застройщик всегда старается представить жителям качественную культурную программу, поэтому в жилых комплексах выступают артисты с именем, лауреаты международных конкурсов, солисты известных театров. 

фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»

"В других комплексах уже есть культурные центры со своим помещениями, небольшими залами, и там происходит много мероприятий. Все они востребованы, – поделился организатор мероприятия Сергей Величкин. – В других комплексах застройщика люди, конечно, уже привыкли к тому, что у них это есть. В "Золотых Куполах" мы только начинаем развивать нашу культурную деятельность и очень радостно, что все приходят с открытыми глазами и большим желанием, все ждут этой встречи с артистами".

"Мне понравились артисты! В прошлый раз приезжал спектакль "Золушка" и мне он тоже очень понравился, – признается юная Виктория. – Здесь уютно и не очень громко, не шумно, как в настоящих больших театрах".

"Здесь была встреча со спектаклем Золушка – лауреата престижной премии Золотая Маска, – уточняет Сергей Величкин. – Приезжали с концертом солисты Мариинского театра, который также прошел с большим успехом".

Сейчас сданы и заселены первые два этапа, продолжают возводиться новые корпуса. К окончанию строительства всего жилого комплекса здесь появится и детский сад с бассейном, и досуговый центр, и школа, и спортивные сооружения. Но даже сейчас желающих собирается много. И это понятно, ведь не часто можно услышать солистов Мариинского театра прямо перед собой в такой камерной почти домашней атмосфере импровизированного театра. 

"Мы с компанией "РосСтройИнвест" уже 10 лет, – вспоминает Кирилл Жаровин, баритон, солист Мариинского театра. – Выступаем и получаем огромное удовольствие. Публика очень добрая и отзывчивая. Всегда очень приятно выступать в таких местах".

"Все ждут продолжения, все просят артистов приезжать еще и благодарят компанию "РосСтройИнвест" за этот праздник, который сегодня получился у нас", – рассказал Сергей Величкин.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Золотые купола" -  застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

 


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Новости компаний
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10

Театр и музыка в "Золотых куполах"

Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
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