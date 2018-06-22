Петербургским коммунистам согласовали митинг против пенсионной реформы

Партия КПРФ получила согласование от администрации Центрального района Петербурга на проведение митинга-встречи с избирателями против пенсионной реформы. Об этом 22 июня говорится на сайте партии.

«27 июня 2018 года в саду им. Чернышевского состоится митинг протеста против повышения пенсионного возраста и дальнейшего наступления власти на социальные права граждан», – говорится в сообщении коммунистов.

Ранее «Фонтанка» писала, что уведомление в администрацию подала депутат петербургского ЗакСа Ольга Ходунова. Мероприятие она предложила провести в форме встречи с депутатом. Именно такой формат и мог стать причиной получения разрешения от властей.

Уведомление о митинге против повышения пенсионного возраста ранее также подавали представители «Партии Роста». Им согласовали акцию в Удельном парке, единственном официально разрешенном месте в Петербурге для проведения митингов во время чемпионата мира. По данным «Фонтанки», «Партия Роста» присоединится к встрече, проводимой КПРФ.