Аргентинского болельщика лишили мундиаля за оскорбление россиянки

Очередной иностранный болельщик наказан за неудачную шутку с российской девушкой. Как заявила в своем твиттере 22 июня министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, ее соотечественник Фернандо Пенови, приехавший в РФ на чемпионат мира, будет лишен права посещать матчи турнира.

Ранее Фернандо Пенови опубликовал в соцсетях ролик, в котором он просит россиянку, незнакомую с испанским языком, произнести неприличные фразы на своем языке.

«Сексистское и неуважительное поведение. После того как российские власти прислушались к нашей просьбе, Фернандо Пенови, аргентинец, использовавший русскую девушку, чтобы наговорить непристойностей, не сможет посещать стадионы во время матчей чемпионата мира – 2018», — написала Буллрич.

Ранее за аналогичное непристойное поведение был наказан фанат сборной Бразилии. Как оказалось, шутник – лейтенант бразильской полиции. Однако в этой стране решили применить к своему провинившемуся соотечественнику более жесткие санкции, чем в Аргентине: прокуратура штата Санта-Катарина обратилась в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела о расизме и домогательствах.