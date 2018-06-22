Утренние гости пытались попасть на приём в администрацию Васильевского района через окно

Неизвестные разжали решётку и разбили стекло в администрации Василеостровского района. Документов и ценностей чиновников воришки не лишили.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне с заявлением в полицию обратился начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Василеостровского района. По его словам, около четырёх утра неизвестный, отжав металлическую решётку и разбив стекло, проник в служебный кабинет на Большом проспекте, 55.

В пресс-службе администрации информацию о происшествии подтвердили и отметили, что материальные ценности и документы – в сохранности. На место выезжала полиция. Возможно, говорят чиновники, проникновения внутрь не было, неизвестные ограничились побитыми окнами.