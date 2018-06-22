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22.06.2018 10:34

Пассажиры маршрутки не пострадали в тройном ДТП в Стрельне

Пассажиры и водитель маршрутного такси №401 остались целы после тройного ДТП на Санкт-Петербургском шоссе утром 22 июня.
Пассажиры маршрутки не пострадали в тройном ДТП в Стрельне

Маршрут Сосновый Бор — станция метро «Автово» обслуживает «АТП Барс 2». Как заявил «Фонтанке» руководитель предприятия Андрей Заботин, вины водителя автобуса в аварии нет. По предварительной информации, «Ниссан Кашкай» выехал на встречку, в него врезалась другая иномарка, затем машину отбросило на маршрутное такси. 

Пассажиры маршрутки не пострадали в тройном ДТП в Стрельне

После ДТП пассажиров автобуса пересадили в другое транспортное средство.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей произошло в Стрельне в девятом часу утра. Ранее сообщалось, что пострадал один из водителей легковушек.


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