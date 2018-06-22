Мединский похвалил "Лето" Серебренникова и посетовал на излишнюю политизацию его дела

Министр культуры России порадовался, что фильм "Лето" про лидера группы "Кино" Виктора Цоя оценили на международном уровне, но остался недоволен "избыточным …. вниманием" к расследованию уголовного дела автора картины – Кирилла Серебренникова.

"Мне всегда приятно, когда наше кино по достоинству оценивают за рубежом. Этому отрадному чувству мешает разве что избыточное в данном случае политическое внимание к делу Серебренникова за рубежом", – рассказал Владимир Мединский в интервью РБК 22 июня.

Он также отметил, что не считает себя "врагом деятелей культуры" после дела Серебренникова. Мединский не думает, что существующая модель госфинансирования несправедлива.

"Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны прийти", – отметил министр.

Он порекомендовал не нарушать правила финансовой отчетности. По словам Мединского, эта рекомендация относится ко всем получателям грантов от государства: "Это касается не только Серебренникова. Это касается кинокомпаний, которые находятся сейчас под увеличительным стеклом прокуратуры. Это касается строительных компаний и так далее".

По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор студии Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые в 2011–2014 годах АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.