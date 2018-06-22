Минобороны рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны

Министерство обороны в День памяти и скорби впервые опубликовало на своем сайте исторические документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.

Среди выложенных в Сеть документов – первый рукописный боевой приказ наркома обороны от 22 июня 1941 года, составленный Георгием Жуковым в первые часы войны, а также трофейная карта «Плана Барбаросса». Поиском и оцифровкой свидетельств истории занимались архив Минобороны и департамент информации и массовых коммуникаций. Цель проекта – поставить «заслон набирающей обороты фальсификации истории», пишет пресс-служба ведомства.

«Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждения орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии», – сказано в обращении министерства.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась четыре года, унеся как минимум 27 млн жизней.