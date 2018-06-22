ДТП с участием маршрутки в Стрельне перекрыло движение в сторону Петергофа

ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей произошло в Стрельне утром 22 июня.

Как сообщают читатели «Фонтанки», авария случилась в девятом часу утра у дома №63 по Санкт-Петербургскому проспекту. Участниками ДТП стали маршрутное такси №401 (Сосновый Бор — станция метро «Автово») и два легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадал водитель одной из легковушек.

«На месте работают сотрудники ДПС. Движение на аварийном участке в сторону Петергофа временно перекрыто, автомобили направляются в объезд по Нижней дороге», – пишет очевидец.

Похожая авария, тоже с маршруткой и двумя легковыми автомобилями, случилась неподалёку, на Петергофском шоссе, вечером 19 июня. «Хонда» влетела в ПАЗ и задела «Ауди». Погиб водитель — предполагаемый виновник ДТП и двое детей.