Загулявшие в Петербурге иностранцы остались без билетов на ЧМ

Сразу несколько болельщиков из других стран потеряли свои билеты накануне матча в Санкт-Петербурге и, скорее всего, на стадион они не попадут.

Как стало известно "Фонтанке", сразу 7 иностранных болельщиков из разных стран обратились в ближайшее к стадиону "Санкт-Петербург" Петроградское УМВД с заявлениями о потере билетов на матчи чемпионата мира. Все пропажи произошли в один день – 21 июня. Два египтянина, мексиканка, китаец, американец и два бразильца, чья национальная сборная играет 22 июня, рассказали, что утратили "проходки".

Вчера не повезло еще одному фанату бразильца Филиппе Коутиньо, который в автобусе на Московском проспекте лишился сумки с документами и билетами на матч любимой команды. Он обратился в транспортную полицию аэропорта Пулково.

Все невнимательные иностранцы пришли в правоохранительные органы затем, чтобы зафиксировать факт потери и постараться восстановить документы. Однако, скорее всего, сделать им это не удастся. ФИФА неохотно занимается заменой билетов, что прописано в правилах для российского мундиаля. "Руководство чемпионата мира FIFA не производит замену каких-либо билетов, вне зависимости от причин направления запроса..., в частности, не производится замена потерянных или украденных билетов", – говорится в памятке болельщика. Ранее федерация также выпустила обращение, в котором выразила озабоченность возросшим числом украденных билетов, и отказалась их восстанавливать в дни игр.

Напомним, что ближайшая игра ЧМ в Петербурге пройдет между командами Бразилии и Коста-Рики. Она состоится 22 июня в 15:00.