Американец приехал в Петербург на футбол, а попал в психушку

Люди в белых халатах навестили отель в Адмиралтейском районе Петербурга. Перевозбуждённому болельщику из США прописали успокоительное и постельный режим.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне медиков вызвали в отель «Азимут» на Лермонтовском проспекте, 43. Помощь врачей потребовалась американскому футбольному фанату. Мужчина 39 лет вёл себя агрессивно и не реагировал на просьбы умерить пыл. Когда запас слов был исчерпан, психиатры принудительно забрали неадекватного постояльца в специализированное учреждение.

Сопровождал перевозбудившегося болельщика его отец, он против госпитализации не возражал.