В семи городах РФ согласовали акции Навального против пенсионной реформы

Власти 7 российских городов согласовали акции протеста против повышения пенсионного возраста, которые намерены организовать сторонники оппозиционера Алексея Навального.

По данным РБК, к утру 22 июня активистам Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска и Комсомольска-на-Амуре разрешили митинги — на альтернативных площадках. В трех городах — Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке — штабам Навального отказали. Ответы по остальным заявкам (а их 10) пока не пришли. Всего сторонники Навального подавали 20 заявок на 1 июля. Оппозиционеры собирались митинговать в том числе и в тех городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. А значит, там по закону запрещены любые акции протеста.

Первая волна локальных акций прошла еще в минувшие выходные. На митинг в Новосибирске вышли 300 человек.

О том, грозят ли России масштабные протесты из-за пенсионной реформы, читайте в материале «Фонтанки».