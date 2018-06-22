Бразильского лейтенанта привлекут за оскорбление россиянки на мундиале

Лейтенант бразильской полиции будет иметь серьезные неприятности на родине за выходку на мундиале в России. За непристойные шутки против Эдуардо Нуньеса хотят возбудить уголовное дело.

Об этом 22 июня сообщает РБК со ссылкой на издание Globo. Прокуратура штата Санта-Катарина обратилась в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела о расизме и домогательствах. Поводом для этого стала непристойная шутка в отношении россиянки. Полицейский, приехавший в РФ в качестве болельщика, предложил местной жительнице повторить на камеру на португальском языке оскорбительную для женщин фразу. Девушка, обрадованная вниманием со стороны иностранцев, согласилась. Видео, выложенное лейтенантом в Сети, получило резонанс — но совсем не того характера, что, видимо, ожидал Нуньес. Ждет ли уголовное дело второго участника выходки, экс-секретаря по туризму, культуре и спорту города Порту-де-Галиньяс Диего Жатоба, не сообщается.

Это не единственный подобный скандал на Чемпионате мира. Бразильская авиакомпания Latam уволит своего сотрудника Фелипе Уилсона за видео, на котором он заставляет россиянок говорить пошлые фразы на португальском.

Обсуждают в Сети и в прессе и гражданина РФ, который в прямом эфире немецкого телеканала Deutsche Welle поцеловал в щеку журналистку Джулиет Гонсалес Теран.