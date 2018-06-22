Адвокат опроверг, что Сенцов набирает вес во время голодовки
Осужденный украинский режиссер Олег Сенцов не набирал вес в ходе голодовки в колонии. Такое утверждение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой опроверг адвокат Дмитрий Динзе.
«Ни на какие два килограмма он не поправился. Весил он изначально 90 с небольшим килограмм, сейчас его вес опустился до 77 и встал. Двигается в минус по 100-200 грамм в день. Ни с какой голодовки он не снимался», — цитирует слова Динзе 21 июня «Медиазона».
Юрист предполагает, что неверные данные Москальковой передал ее региональный коллега — омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак, который бывает у осужденного.
Ранее Татьяна Москалькова заявила в прессе, что Сенцов, несмотря на то, что голодает больше месяца, набрал два килограмма. Она сравнила голодовку режисера с «лечебным голоданием»: мол, он получает капельницу с полным набором питательных веществ, белков и витаминов.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков украинцев, которые находятся в заключении в России. Режиссер считает их политзаключенными.