«Почту России» акционируют

ФГУП «Почта России» преобразуют в акционерное общество. Закон об этом 21 июня приняла Госдума.

В ходе реорганизации государство останется единственным собственником – за ним закрепят 100-процентный пакет акций создаваемой компании. Закон гарантирует сохранение штата сотрудников действующего предприятия и ограничивает возможность закрытия отделений связи. Также вводится норматив доступности – даже в сельской местности расстояние между почтовыми офисами не должно превышать 6 километров, в городах – 1,5 километра. В расположенных в труднодоступной местности отделениях должна предоставляться возможность для работы нотариусов.

За создаваемым акционерным обществом сохраняются основные виды деятельности, в том числе оказание услуг почтовой связи, доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат, подписка и распространение печатных изданий и так далее. Также на компанию возлагается обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам в электронной форме.

Тогда как на самой «Почте России» перспективным направлением развития считают в первую очередь услуги экспресс-отправлений: «Если на рынке доставки стандартных почтовых отправлений конкуренция практически отсутствует, то на рынке экспресс-доставки предприятию приходится сталкиваться с высоким уровнем конкуренции. В случае усиления конкуренции на рынке внутренних почтовых отправлений, данный факт скажется на выручке», – отмечается в официальном отчете.

Также руководство госкомпании признает высокий риск «потери деловой репутации вследствие возможного снижения качества предоставления услуг клиентам».

По данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, работа над реорганизацией велась с 2014 года. Статистика свидетельствует. что за последние пять лет объем внутренней письменной корреспонденции (простых и заказных писем) снизился на 20 процентов, EMS (международных экспресс-отправлений) – на 7 процентов. В то же время россияне стали в 1,55 раза больше отправлять посылок, а суммарные доходы от предоставления почтовых услуг выросли на 28 процентов.

Согласно квартальному отчету ФГУП «Почты России», средняя численность сотрудников превышает 286 тысяч человек, среднемесячная заработная плата – 22,2 тысячи рублей. В структуру входит 30,4 тысячи отделений. В 2017 году предприятие получило мизерную прибыль (рентабельность снизилась до 0,4 процента), по итогам первого квартала текущего года – убыток.