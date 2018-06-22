Еще
02:28 22.06.2018
Пришлите свою новость!
01:48
Поклонников Вуди Аллена ждут в "Родине"
01:31
«ГШ»/Glintshake вернутся в Петербург
01:14
«Одиссея» фестиваля Burning Man начнется в Петербурге
00:53
ОПЕК+ готов увеличить добычу нефти
00:40
NYT: в США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах
00:27
Марадона выложил видео проигрыша своей сборной
00:06
Самолёты коалиции США впервые ударили по армии Сирии
21/06
Служба безопасности Украины поймала очередных "российских шпионов"
21/06
Суд не увидел оснований для уголовного дела о пытках ФСБ
21/06
Гари Линекер: Не помню такую слабую сборную Аргентины
21/06
Суд отказал петербургской прокуратуре в доступе к полицейским X-files
21/06
Сборная Хорватии обыграла Аргентину
21/06
Глава МИД Украины убежден в неизбежном вмешательстве России в президентские выборы
21/06
Премьер Британии заявила о "недружественных действиях России"
21/06
РФ и Турция договариваются платить в рублях и лирах
21/06
Фанаты «Зенита» арестованы после матча Россия-Египет
21/06
Игроку сборной Колумбии угрожают на родине смертью за удаление в матче против Японии
21/06
Трамп встретится с Путиным в июле
21/06
Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство в матче со сборной России
21/06
Петербуржцам запретили бесплатно отказываться от комнатных радиоточек
21/06
Шемякин: «Красный треугольник» может стать русским Сохо или Монпарнасом
21/06
Ванильный концентрат защитит «Волгоград-арену» от мошки
21/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 июня
21/06
«Потому что он космос»: В Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым, Шнуров поставил копирайт
21/06
Тренер сборной Исландии разрешил своим футболистам заниматься сексом только с женами
21/06
Приостановлена работа над спин-оффами «Звездных войн»
21/06
Разговор Познера с Лимоновым сняли с эфира Первого канала
21/06
В больницы Петербурга запретили госпитализировать пациентов без справки о вакцинации против кори
21/06
Фанат Месси перемахнул через забор стадиона ЧМ-2018 и попал в суд
21/06
Неймар тренировался в Петербурге без ограничений и готов сыграть с Коста-Рикой
21/06
Первый замминистра культуры отправился в отставку, его функции отошли Маниловой
21/06
Горсуд умерил пыл полиции по зачистке Петербурга от веселых болельщиков
21/06
Петербургскую активистку навестили полицейские в связи с чемпионатом мира
21/06
Премия Стругацких назвала главных фантастов 2018 года
21/06
Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа
21/06
На балконе на Невском в стойке на руках завис футболист
21/06
Дальнобойщик погиб на Московском шоссе, въехав в стоящий грузовик
21/06
Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие
21/06
Экс-главе Сахалина Хорошавину предъявили еще несколько десятков миллионов взяток
21/06
В Финляндии под следствием находятся несколько сотен водителей Uber
21/06
В День ВМФ Кронштадт закроют для личного автотранспорта
21/06
Латинская Америка послала Петербургу почти 4 кг наркотика и арсенал контрабандиста
21/06
Бразильского болельщика уволили с работы за оскорбительное видео с россиянками
21/06
В 50 км от российской границы появилась финская столица металла
21/06
В Москве запретили все митинги против пенсионной реформы из-за мундиаля
21/06
Частный гуманитарный вуз в Москве - Шанинку - лишили аккредитации
21/06
Партия пенсионеров не против пенсионной реформы, но с оговорками
21/06
Конституционный суд разрешил ВИЧ-положительным усыновлять детей
21/06
Лучшим вратарём НХЛ стал финн Ринне, снайпером - Овечкин
21/06
«И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!»: Трамп бросил Меркель конфеты вместо подписания договора
21/06
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
21/06
Путин и Порошенко обсудили Донбасс, Сенцова и возможный обмен заключенными
21/06
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
21/06
СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика
21/06
Четыре десятка гостей Петербурга привезли на мундиаль кишечные инфекции
21/06
После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч
21/06
В Петербурге снова заштормит
21/06
Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»
21/06
Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион
21/06
Верховный суд объяснил, как нужно согласовывать митинги
21/06
Американский «ястреб» прилетит в Москву для организации переговоров Путина и Трампа
21/06
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
21/06
СМИ: В Сирии правительственные войска начали операцию на юге страны
21/06
Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов не признал вину в клевете на начальницу
21/06
Встревожившийся лабрадор задержал автобусы на вокзале на Обводном
21/06
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
22.06.2018 00:53

ОПЕК+ готов увеличить добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Будет рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК рекомендовать рассмотреть вопросы о том, чтобы увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки", — ответил министр на вопрос об итоговых рекомендациях комитета.

По его словам, эта рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран ОПЕК+.

"Там есть особая позиция, в том числе для некоторых стран", — сказал Новак.

Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, 22 июня, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу, 23 июня.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В пятницу пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+. Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00

Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX

Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ОПЕК+ готов увеличить добычу нефти
Петербуржцам запретили бесплатно отказываться от комнатных радиоточек
Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
Миллионы под старость
Главврач как инструмент редевелопмента
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
АЗС в ожидании апокалипсиса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Потому что он космос»: В Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым, Шнуров поставил копирайт

Семен Дымов/"Фонтанка.ру"

Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»

кадр из видео/Twitter.com

Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55
«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.