ОПЕК+ готов увеличить добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Будет рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК рекомендовать рассмотреть вопросы о том, чтобы увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки", — ответил министр на вопрос об итоговых рекомендациях комитета.

По его словам, эта рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран ОПЕК+.

"Там есть особая позиция, в том числе для некоторых стран", — сказал Новак.

Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, 22 июня, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу, 23 июня.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В пятницу пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+. Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель.