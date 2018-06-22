NYT: в США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах

В Пентагоне готовят специальные центры на военных базах, чтобы разместить в них 20 тыс детей-мигрантов, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.

Отмечается, что на базах могут также быть размещены семьи мигрантов целиком. В настоящее время в Пентагоне обсуждают возможность предоставления помещений на военных объектах в Арканзасе и Техасе.

«У нас есть беженцы. У нас есть люди, изгнанные из их домов землетрясениями и ураганами. Мы делаем все, что в интересах страны», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он не стал уточнять, будут ли мигранты размещены на военных базах.

Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. По его словам, этот указ позволил семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.