Самолёты коалиции США впервые ударили по армии Сирии

Самолеты коалиции США нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс, один военнослужащий погиб, сообщил РИА Новости военно-полевой командир.

"Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры у границы с Ираком", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, один сирийский военный погиб, несколько ранены. Погибший был офицером в звании лейтенанта.

Собеседник рассказал, что удары были нанесены после того, как сирийские военные открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении позиции правительственных войск в районе Аль-Хальба к юго-востоку от Пальмиры.

Подобное столкновение между сирийскими военными и силами США на земле стало первым.

Машины, по словам собеседника агентства, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база, на юго-востоке провинции Хомс близ границ Сирии, Ирака и Иордании.

По данным агентства SANA, ранее в результате атаки самолётов американской коалиции 21 июня в Сирии погибли около восьми человек.

Как отмечается, при авиаударе были разрушены дома мирных жителей.