Служба безопасности Украина поймала очередных "российских шпионов"

Служба безопасности Украины (СБУ) 21 июня заявила о задержании «российских шпионов» в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представители спецслужбы заявили о том, что прекратили деятельность «агентурной сети, созданной представителями Генштаба Российской Федерации».

«Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых хранились собранные сведения», — говорится в сообщении.

Напомним, что после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года по результатам референдума, который поддержали более 90 процентов жителей этих территорий, власти Украины назвали РФ страной -"оккупантом", ответственной за военный конфликт, который до сих пор продолжается в Донбассе.