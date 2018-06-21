Суд не увидел оснований для уголовного дела о пытках ФСБ

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд согласился со Следственным комитетом, отказавшим в возбуждении дела о применении пыток к анархисту Виктору Филинкову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 21 июня военсуд рассмотрел жалобу адвоката Виталия Черкасова на постановление следователя СК по ЗВО Сергея Валентова об отказе в возбуждении дела. Потенциальным фигурантом мог стать оперативники УФСБ Константин Бондарев, который, по словам анархиста, неоднократно применял к нему электрошокер.

Суд не нашел оснований для признания постановления незаконным и необоснованным и оставил жалобу без удовлетворения.

Виктор Филинков был задержан 23 января 2018 года в Пулково по делу террористического сообщества «Сеть» и более суток находился в распоряжении сотрудников ФСБ. Многочисленные электро-метки на теле анархиста видели члены общественно-наблюдательной комиссии Петербурга, сам он подробно излагал в жалобах обстоятельства получения травм при задержании и после него. Следственный комитет начал проверку через два месяца, когда срок хранения записей видеокамер в аэропорту и СИЗО уже истек. Следователь Валентов счел достоверной версию ФСБ о применении шокера к Филинкову якобы при попытке к побегу.