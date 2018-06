Гари Линекер: Не помню такую слабую сборную Аргентины

Легендарный форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что сборная Аргентины слабо сыграла в матче ЧМ-2018 со командой Хорватии (0:3).

"Великолепный гол Луки Модрича, но за все годы, что я смотрел матчи сборной Аргентины, не могу припомнить, чтобы они играли так слабо", – написал англичанин в Твиттере.

Brilliant from Modric but in all the years of watching Argentina I can’t remember them ever having such a poor side.