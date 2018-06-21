Суд отказал петербургской прокуратуре в доступе к полицейским X-files

В Петербурге суд прекратил дело замначальника полиции Выборгского УМВД Ксении Кокониной, от которой прокуратура требовала доступ к секретным материалам. Ранее наложенный на подполковника штраф тоже отменен.

Как следует из картотеки Выборгского райсуда, 21 июня судья Жанна Светличная отменила решение мирового судьи о привлечении Кокониной к административной ответственности по статье 17.7 КоАП за неисполнение прокурорских требований и прекратила производство.

В суд прокуратуру и Коконину привела проверка режима секретности Выборгского УМВД в августе 2017 года. Надзору показали не все секретные материалы. Например, данные о лицах, внедренных в организованные преступные группы, представляются прокуратуре только с письменного согласия конфидентов.