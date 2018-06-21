Сборная Хорватии обыграла Аргентину

Сборная Хорватии обыграла сборную Аргентины с разгромным счетом 3:0 во втором матче группового этапа финала Кубка мира по футболу в РФ.

Встреча в Нижнем Новгороде вывела хорватов в 1/8 финала турнира. Голами после перерыва отметились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Хорватия одержала вторую победу на ЧМ-2018 в группе D и вышла в плей-офф, у Аргентины 1 очко после 2 игр – команда Лионеля Месси рискует не выйти в 1/8 финала.

В пятницу, 22 июня в группе D сыграют Нигерия (0 очков) и Исландия (1 очко).