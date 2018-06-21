Глава МИД Украины убежден в неизбежном вмешательстве России в президентские выборы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы будет вмешиваться в украинские президентские выборы, которые пройдут в 2019 году, передает УНИАН 21 июня.

«Мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского союза, и НАТО, голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер», — сказал Климкин на пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам Климкина, Россия «ведет гибридную войну против всего Евросоюза и активно вмешивается в выборы, чтобы разъединить Европу».

По данным соцопросов действующий президент Украины Пётр Порошенко может рассчитывать на чуть более 3 процентов голосов граждан страны в предстоящей выборной компании. Лидером опросов является Юлия Тимошенко, ей симпатизирует более 13 процентов избирателей Украины.