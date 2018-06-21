Премьер Британии заявила о "недружественных действиях России"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит противостоять «недружественным действиям России». Об этом сообщается в твиттере британского кабмина 21 июня.

Мэй сказала это в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По ее словам, Британия будет «оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России». По ее словам, лидеры стран G7 готовы при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России.

Однако, она также добавила, что Лондон выступает за диалог НАТО с Россией.

Напомним, ранее пресса США написала о том, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала саммита НАТО, что вызвало нервную реакцию в Евросоюзе.

Отношения между Британией и РФ резко обострились после отравления 4 марта в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они выписаны из больницы, но их местонахождение британские власти тщательно скрывают. Они обвиняют РФ в отравлении Скрипалей боевым газом "Новичок". Подтверждений тому нет.