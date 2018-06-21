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21.06.2018 22:14

РФ и Турция договариваются платить в рублях и лирах

Российско-турецкая рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудила развитие двусторонних расчетов в национальных валютах, сообщает ЦБ РФ в четверг, 21 июня.

"В Калининграде состоялось восьмое заседание российско-турецкой рабочей группы по банковскому и финансовому сотрудничеству…. Особое внимание было уделено перспективам развития двусторонних расчетов в национальных валютах, создания ликвидного биржевого рынка "российский рубль — турецкая лира", необходимого для формирования прямых котировок национальных валют без посредничества резервных валют", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы межбанковского сотрудничества, возможности внедрения новых инструментов в практику двустороннего взаимодействия.

Страны договорились продолжить взаимодействие по популяризации использования национальных валют в расчетах по внешнеторговым контрактам, а также реализацию совместных проектов. В заседании приняли участие представители российских и турецких кредитных организаций, Московской биржи, Стамбульской фондовой биржи, министерств экономики и финансов Турции.


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Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион

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ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
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21.06.2018 11:24
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в микрорайон «Ясно.Янино»
Мероприятие состоится 23 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино», который расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.
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Переехать в четырехкомнатную квартиру проще простого
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Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
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15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
«Петербургская Недвижимость»
14.06.2018 16:35
Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:50
Калейдоскоп скидок на квартиры «Группы ЛСР»
Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп»
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